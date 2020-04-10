Жители Мурманска помогли полицейским поймать вора

10 Апр 2020 2020-04-10T17:15:42+03:00

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Стражи порядка благодарят мурманчан, которые посодействовали поимке вора, ограбившего 39-летнюю северянку. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что у нее пропал телефон и около 20 тысяч рублей. Она отдыхала в ресторане с друзьями, расположенном на улице Книповича в Мурманске, а ненадолго отлучившись, обнаружила, что ее сумка пропала.

Полицейские опросили свидетелей, а также просмотрели видео с камер наблюдения. С помощью видеозаписей сотрудники установили круг подозреваемых, а также разместили информацию о розыске в региональные СМИ.

- Установить личность грабителя помогли неравнодушные горожане, позвонившие в дежурную часть после того, как увидели информацию о розыске. В итоге, злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний неработающий мурманчанин. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что отдыхал с приятелем в ресторане, позже он сел за столик к компании отошедшей северянки. Внезапно, ему пришла идея похитить оставленную хозяйкой сумку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Украденный телефон полицейские забрали и вернули владелице, а вот деньги мужчина успел потратить на личные нужды.

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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