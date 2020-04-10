2020-04-10T12:33:00+03:00
Общество

В Мурманских гипермаркетах установят боксы с едой для нуждающихся

Собранные продукты волонтеры будут передавать многодетным семьям, родителям-одиночкам, инвалидам и пенсионерам
Наталья ЛОБАНОВА
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Каждый покупатель может поучаствовать в добром деле. Фото: Благотворительный проект «Дари еду!»Каждый покупатель может поучаствовать в добром деле. Фото: Благотворительный проект «Дари еду!»
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В двух гипермаркетах Мурманска появятся продуктовые боксы для всех нуждающихся. Совершить доброе дело стало возможным благодаря благотворительному проекту «Дари еду!».

- Сбор продуктовых пожертвований будет проходить магазинах «Лента» по адресам: улица Шевченко, 34 и улица Радищева, 2. Уже в ближайшее время там поставят боксы, - сообщила представитель некоммерческого благотворительного проекта «Дари еду!».

Все покупатели могут приобрести любой упакованный товар с длительным сроком хранения и оставить его в специальном контейнере за кассовой зоной супермаркета без ограничений. Представители и волонтеры проекта будут регулярно передавать продукты нуждающимся, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, родителям-одиночкам, инвалидам и пенсионерам

Сеть продуктовых гипермаркетов «Лента» совместно с проектом «Дари еду!» установили уже 380 новых продуктовых боксов по всей стране. Список адресов магазинов с установленными боксами, можно найти на сайте проекта «Дари еду!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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