Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 10 апреля 2020: больше всего заболевших в Апатитах и Кировске

10 Апр 2020 2020-04-10T11:38:04+03:00

Больше всего пациентов с COVID-19 - в Апатитах и Кировске (21 человек). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Увы, число заболевших коронавирусом в Мурманской области все растет. Еще вечером 9 апреля их было 44, а утром 10 апреля стало известно о новых 23 случаях болезни.

Как распределились по региону эти новые заболевшие, пока в оперативном штабе при правительстве Мурманской области не уточняют. Но предоставили "географические" данные на 9 апреля.

Больше всего пациентов с COVID-19 - в Апатитах и Кировске (21 человек), следом идут Мурманск и ЗАТО Александровск - по 6 человек. На третьем месте - Печенгский район (5 человек), на четвертом - Кольской район (4 человека). И еще по одному случаю в Североморске и Мончегорске.

Напомним: большая часть заразившихся коронавирусом - это жители в возрасте от 18 до 45 лет (65%), еще 23% - это пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.

По факту массового заражения северян коронавирусом из-за беспечности всего одного человека в Мурманской области возбуждено первое уголовное дело.

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