Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область перепрыгнула на 11-е место по количеству заболевших

10 Апр 2020 2020-04-10T12:10:18+03:00

По числу зараженных Мурманская область поднялась вверх на семь строчек

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В России новой коронавирусной инфекцией, по последним данным, заражены 11028 человек. Конечно, львиная доля заболевших приходится на Москву, но и в Мурманской области их, к сожалению, немало.

67 зараженных, 5 выздоровевших из их числа и 59 с предварительным диагнозом COVID-19 – такова ситуация с коронавирусом на Кольском полуострове на 10 апреля. Напомним: за последние сутки были подтверждены 23 новых случая заражения, что стало поводом для нового прыжка на несколько строчек вверх в рейтинге заболеваемости этой опасной инфекцией.

Вчера, 9 апреля, после резкого подъема вверх на шесть строчек Мурманская область начала плавное снижение вниз и с 17 места переместилась на 18. Но сегодня ситуация в корне переменилась, и Заполярье обосновалось на пороге первой десятки рейтинга – на 11 месте.

А как обстоят дела у наших соседей по Северо-Западу?

К сожалению, Республика Коми и Ленинградской области не собираются сдавать свои позиции, прочно укрепившись на четвертом и пятом месте. Число заболевших там неумолимо растет с каждым днем: 205 случаев (+58 за сутки) и 189 случаев (+17 за сутки) соответственно. В этом тревожном рейтинге Мурманской области на пятки наступает Калининградская, вновь вернувшаяся на 13-е месте - 62 случая (+10 за сутки). В очередной раз прибавилось инфицированных и в Вологодской области – за сутки COVID-19 выявили у 3 человек, а общее количество достигло 38. Тем не менее, регион опустился на две строчки вниз на 28 строчку.

Продолжает расти число заболевших в Архангельской и Новгородской областях. За сутки коронавирус подтвердили у 10 и 6 человек соответственно. И, как результат, 46 и 61 место рейтинга. Не изменилась ситуация за минувшие сутки в Псковской области, которую сместили 64 строчку с ее 14 заболевшими, и в Карелии, которая стабильно держится на предпоследней 81-й строчке с двумя зараженными в республике.

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