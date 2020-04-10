2020-04-10T11:50:01+03:00
Общество

Завершены поиски двух девочек из Мурманска и Дровяного

Подростки ушли из дома 5 апреля
Наталья ЛОБАНОВА
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Девочек искали несколько дней. Фото: МурманСпасДевочек искали несколько дней. Фото: МурманСпас
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Несколько дней родители 13-летней Полины Пузиной из Мурманска и 14-летней Кристины Янюшиной из Дровяного не могли найти себе места от беспокойства. Ведь 5 апреля девочки ушли из дома, местонахождение их было не известно. К счастью, спустя несколько дней юных северянок отыскали. Они были в целости и сохранности, а криминал в их исчезновении замешан не был.

- Каких-либо преступлений в отношении несовершеннолетних не совершалось, сейчас они находятся дома, - рассказала «КП» старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Где пропадали Полина и Кристина - остается только гадать. Фото: МурманСпас

Где пропадали Полина и Кристина - остается только гадать. Фото: МурманСпас

Где же пропадали все это время Полина и Кристина – не уточняется.

Напомним: с 5 февраля в Мурманске идут поиски 19-летнего Валентина Шемякина. Парень пропал, не вернувшись домой от друга. А в Шонгуе еще с января ищут 65-летнего пенсионера Евгения Дурягина, который ушел из садового товарищества «Родники».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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