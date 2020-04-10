Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 10 апреля 2020: средний возраст больных составил 18-45 лет

10 Апр 2020 2020-04-10T09:47:08+03:00

Чаще всего коронавирусом в Мурманской области болеют северяне от 18 до 45 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

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По последним, в Мурманской области - 44 человека с коронавирусом (38 еще проходят лечение, 5 выздоровели), у 59 человек - предварительно положительный диагноз.

В оперативном штабе при правительстве региона уточнили, северяне какого возраста оказались подвержены COVID-19 больше всего. Как бы не говорили, что больше всего эта болезнь не щадит людей старше 65 лет, оказалось, что больше всего она уложила на больничные койки более молодых жителей региона.

65% заболевших в Мурманской области - это лица от 18 до 45 лет. Еще 23% - это северяне от 46 до 65 лет, 7% - дети, 5% - от 66 до 80%. И в Заполярье не было еще ни одного случая заражения старше 80 лет.

Как ранее сообщал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, почти у всех заболевание протекает в легкой форме, только у двух- состояние средней тяжести. Дети переносят коронавирус наиболее легко.

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