Коронавирус в Мурманске, последние новости на 10 апреля 2020: 44 заболевших коронавирусом, 5 поправившихся

10 Апр 2020 2020-04-10T09:07:59+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 10 апреля 2020 года

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Коронавирус в Мурманске, последние новости на 1 апреля 2020 - в оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили, что число заболевших коронавирусом выросло до 44 человек, 39 еще проходят лечение, а 5 выписались из больнице.

Также в регионе 59 человек с предварительно положительным диагнозом, в том числе один несовершеннолетний, 94 человека находятся на обсервации.

Больше всего больных - в Апатитах и Кировске (21), по 6 человек в Мурманске и ЗАТО Александровске, 5 - в Печенгском районе, 4 - в Кольском районе, по одному - в Североморске и Мончегорске.

Кандалакша и Полярные Зори до недавнего времени были чистыми от COVID-19 городами. Но теперь в каждом из муниципалитетов появились женщины с предварительно положительными диагнозами.

Главная новость последних 24 часов - возбуждение в Мурманской области первого "коронавирусного" уголовного дела. 36-летнему жителю Апатитов, который после отпуска на Кубе не соблюдал карантин, грозит внушительный штраф или лишение свободы.

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