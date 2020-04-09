2020-04-09T18:48:59+03:00
Общество

Yota добавила "Транспорт" к безлимитным приложениям

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В категорию “Транспорт” входят 12 приложенийВ категорию “Транспорт” входят 12 приложений
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9 апреля, Мурманск. Yota добавила категорию “Транспорт” на смартфоне в список сервисов, к которым можно подключить безлимитный доступ. Раньше данная категория была доступна пользователям продукта “Планшет”.

В категорию “Транспорт” входят 12 приложений: «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», Google.Карты, Карты Apple, Maps.me, 2ГИС, Gett, Uber Russia, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Электрички», «Яндекс.Метро», «Яндекс.Драйв». Пользователи Yota смогут подключить доступ ко всем указанным приложениям за 40 рублей на 30 дней.

“Мы проанализировали трафик приложений, так или иначе связанных с геолокацией и передвижением, и решили предоставить нашим клиентам безлимитный доступ к самым востребованным из них. Чтобы сделать это можно было максимально быстро и просто, мы объединили их в одну категорию. Безлимитный доступ к “Транспорту” позволит клиентам Yota сократить расходы на трафик, и не беспокоится, что он закончится в самый неподходящий момент. Сейчас приложения категории “Транспорт” будут особенно актуальны для тех пользователей, которые продолжают работать, позже и остальные клиенты смогут оценить плюсы этого нововведения”, - комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Подключить безлимитный доступ к категории “Транспорт” можно в мобильном приложении Yota.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Yota добавила "Транспорт" к безлимитным приложениям
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