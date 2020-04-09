2020-04-09T16:55:33+03:00
Конкурсы и тесты

"Комсомольская правда"-Мурманск" проводит конкурс "#мойдодыр"

Ждем фотографии ваших детей на тему любимой сказки Корнея Чуковского
Ника СВЕТЛОВА
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Ждем ваши "мойдодырные" снимки!Ждем ваши "мойдодырные" снимки!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ну что, дорогие читатели, на самоизоляции уже успели сделать генеральную уборку и переделать домашние дела, которые так давно откладывали? А дети вам в этом помогают?

Если ваш сыночек или дочка смело берет тряпку в руку и вытирает пол, стирает папину рубашку (или мягкие игрушки), любит плескаться в ванне и играть с водой - скорее фотографируйте это и присылайте нам, ведь "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит конкурс "#мойдодыр".

Присылайте в нашу редакцию фотографию вашего ребенка с разнообразными сюжетами по теме «Мойдодыр» и выигрывайте призы от партнеров. Мы ждем ваши снимки на электронный адрес web@kpmk.ru или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

Зовите друзей и родных голосовать за вас, тогда вы точно наберете больше всех лайков. Конкурс проводится с 10 по 30 апреля, победителей назовем 1 мая.

Конкурс проходит с 10 по 30 апреля.

Конкурс проходит с 10 по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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