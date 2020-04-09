Северный флот показал, как саперы уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

9 Апр 2020 2020-04-09T18:58:18+03:00

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На территории Мурманского торгового порта во время проведения земляных работ обнаружили опасную находку - немецкий авиационный боеприпас калибром в 50 килограммов. Бомба оказалась времен Великой Отечественной войны. Опасный снаряд разминировала группа морского инженерного полка Северного флота.

- Авиабомбу подорвали на полигоне в районе поселка Щукозеро. Для этого были использованы две тротиловые шашки. В конце марта саперы также уничтожили фугасную бомбу ФАБ-50, найденную на Нижнеростинском шоссе в Мурманске, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Военные инженеры Северного флота регулярно утилизируют боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые периодически обнаруживаются в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове. Количество взрывоопасных находок традиционно увеличивается весной и летом. Ежегодно флотские саперы уничтожают на полигонах от нескольких десятков до нескольких сотен старых боеприпасов. В основном это патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/772072" frameborder="0"></iframe> Саперы Северного флота подрывают бомбу.Автор: пресс-служба Северного флота

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