Откуда в Кандалакшу завезли коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T14:59:41+03:00

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До недавнего времени Кандалакшский район оставался одним из немногих, где не было ни одного заболевшего коронавирусом. Но ситуация, вероятно, уже скоро может измениться - здесь зарегистрирован первый предварительно положительный диагноз на COVID-19 у жительницы Кандалакши, которая вернулась из отпуска в Турции.

- По возвращении из отпуска семья находилась на самоизоляции. Тесты были взяты в начале апреля. Сейчас сама кандалакшанка доставлена в Оленегорскую инфекционную больницу, ее муж и дочь помещены в обсерватор. Силами Роспотребнадзора и полиции выявляется возможный круг контактов этих людей, проведена дезинфекция подъездов, - пояснил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Напомним: по последним данным в Мурманской области 44 заболевших COVID-19, у 53 человек - предварительно положительный диагноз.

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