Можно ли жителям Мурманска ездить в отпуск во время режима самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T14:07:39+03:00

Северяне должны быть готовы к тому, что их попросят доказать, что они едут в отпуск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области рассказали, можно ли ездить в отпуск во время режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

До 30 апреля включительно в Мурманской области действует режим обязательной самоизоляции для жителей всех возрастов.

Ограничения строгие, иначе можно получить штраф: выходить из дома можно в гипермаркет или ближайший магазин, в аптеку, получить неотложную медицинскую помощь, выкинуть мусор, погулять с собакой или ребенком, на работу. При этом надо быть готовым, что могут остановить сотрудники полиции и спросить о причине выхода на улицу, а также попросить справку с рабочего места или составить объяснительную.

Но многих северян при этом волнует и другой вопрос. Понятно, что отдых у моря нам этой весной, да и летом, не светит. Но все-таки сейчас у многих отпуска. Что делать тем, кто в них уже ушел или скоро уйдет? Можно ли поехать в другой регион, где есть своя квартира, или, например, к родственникам?

Билеты на самолеты и поезда в Мурманской области сейчас продаются, федеральная трасса "Кола" открыта.

- В этих условиях, если гражданин намерен покинуть место жительства (пребывания) с целью отъезда на длительный период (например, в отпуск), то запретов для такого рода перемещений в настоящее время на территории Мурманской области нет, за исключением территорий, на которых ограничен выезд граждан: Кировска, Апатитов, Междуречья. Выезд за пределы вышеуказанных территорий может быть осуществлен только по условиям, которые установлены постановлениями правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 176-ПП, от 06.04.2020 № 179-ПП, - уточнили в оперативном штабе.

При этом северяне должны иметь документы, подтверждающие, что вы выезжаете в отпуск, например, копия приказа о предоставлении отпуска работодателем, если житель является работником организации. Если же нет, то гражданин обязан при проверке правомерности выхода заполнить пояснение форма которого утвержден приложением № 5 к аравилам поведения, в котором он укажет по какой причине и с какой целью покинул место своего жительства (пребывания) и куда следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конференция Владимира Путина с Андреем Чибисом по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания. Президент провел с главами регионов онлайн-встречу, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом (Подробности)

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 9 апреля 2020 года: 43 заболевших, 5 выздоровели. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 9 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жители Кандалакши попросили отключить громкоговорители и сирены, которые пугают и не дают спать детям. Жители Кандалакши выучили информацию, звучащую из громкоговорителей, а малыши при звуках сирены прячутся под стол (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU