Следователи ищут свидетелей конфликта водителя иномарки с полицейскими в Апатитах

9 Апр 2020 2020-04-09T16:06:23+03:00

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В Апатитах следователи просят откликнуться очевидцев случившегося 26 марта конфликта, который возник между полицейскими, водителем и пассажирами Mitsubishi. Все произошло около 13.00 на парковке у торгового центра «Май» на улице Козлова, 10. Как рассказали «КП» в пресс-службе регионального следкома, сейчас проводится проверка по факту оскорбления и применения насилия к представителям власти.

- По предварительным данным стало известно, что причиной разногласий стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Mitsubishi. Тот двигался по кольцу и не уступил дорогу другой машине, а после общения с полицейскими отказался ехать в отдел полиции, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, для этого нужны показания свидетелей.

Очевидцев сей картины просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по телефону: 8 (81555) 6-16-20 или в апатитский отдел Следственного комитета России 8 (81555) 7-46-82.

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ИСТОЧНИК KP.RU