2020-04-09T16:06:23+03:00
Общество

Следователи ищут свидетелей конфликта водителя иномарки с полицейскими в Апатитах

Автовладелец нарушил ПДД, нахамил стражам порядка и отказался ехать в отделение
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Апатитские следователи начали проверку по факту оскорбления стражей порядка.Апатитские следователи начали проверку по факту оскорбления стражей порядка.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Апатитах следователи просят откликнуться очевидцев случившегося 26 марта конфликта, который возник между полицейскими, водителем и пассажирами Mitsubishi. Все произошло около 13.00 на парковке у торгового центра «Май» на улице Козлова, 10. Как рассказали «КП» в пресс-службе регионального следкома, сейчас проводится проверка по факту оскорбления и применения насилия к представителям власти.

- По предварительным данным стало известно, что причиной разногласий стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Mitsubishi. Тот двигался по кольцу и не уступил дорогу другой машине, а после общения с полицейскими отказался ехать в отдел полиции, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, для этого нужны показания свидетелей.

Очевидцев сей картины просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по телефону: 8 (81555) 6-16-20 или в апатитский отдел Следственного комитета России 8 (81555) 7-46-82.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Мурманске: какие штрафы предусмотрены. В Мурманске начнут наказывать за нарушение режима самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Yota добавила "Транспорт" к безлимитным приложениям
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: министерство образования и науки Мурманской области проведет родительское собрание в соцсетях
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Здание аэропорта «Мурманск» будут открывать за три часа до рейса
Судебного пристава из Оленегорска уличили в получении взятки
"Комсомольская правда"-Мурманск" проводит конкурс "#мойдодыр"
Следователи ищут свидетелей конфликта водителя иномарки с полицейскими в Апатитах
Ситуация с коронавирусом в Полярных Зорях: у жительницы Полярных Зорь подозревают коронавирус
Северный флот показал, как саперы уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны
Законно ли штрафовать за нарушение самоизоляции в Мурманске: «Суды принимают такие решения, но доказать, что ты вышел не в гипермаркет, сложно»
Откуда в Кандалакшу завезли коронавирус
Можно ли жителям Мурманска ездить в отпуск во время режима самоизоляции?
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на 18-е место по количеству заболевших
Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет в Мурманске: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
Заброшенный вокзал Кировска превратится в произведение искусства
В Заполярье пропали две девочки - в Мурманске и Дровяном
Администрация Мурманска отдала многодетной семье два ноутбука для дистанционного обучения
Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 9 апреля 2020 года составило 43 человека
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 9 апреля 2020 года: 43 заболевших, 5 выздоровели
В Мурманске и на севере области - штормовое предупреждение
По центру Мурманска ночью гулял динозавр
Зарплаты учителей в Мурманске: сколько получают преподаватели в школах, вузах и детских садах Мурманской области
Осужденному из Ревды в письме прислали 100 рублей
Карантин в Апатитах из-за коронавируса: Детскую площадку в парке имени Пушкина закрыли до 30 апреля
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Предпринимателям в ЗАТО Александровск предложили рассрочку по оплате аренды