Ситуация с коронавирусом в Мурманске: министерство образования и науки Мурманской области проведет родительское собрание в соцсетях
С начала апреля заполярные школьники перешли на дистанционное обучение. А подводных камней в получении образования онлайн хватает - у кого компьютеров дома недостаточно, кто-то плохо ориентируется в Интернете, другие не могут организовать самостоятельную работу детей. Чтобы справиться со всеми возникшими сложностями, министерство образования и науки Мурманской области проведет с мамами и папами родительское собрание, где объяснят, как создать нужные ребенку условия для того, чтобы тот мог спокойно грызть гранит науки.
- Родительские oнлайн-собрания будут проводится через социальные сети, на которых педагоги и специалисты постараются рассказать, как грамотно можно организовать интернет-подключение в образовательных целях и ответить на вопросы родителей. Их можно будет задать в комментариях по ходу трансляции, - сообщили в минобрнауки кольского края.
Первое собрание в виртуальной реальности пройдет в официальной группе министерства «Вконтакте» 10 апреля в 17.00. Темой станет «Обеспечение качества образования в условиях дистанционного обучения».
15 апреля в 17.00 обсудят, как будут выставляться оценки детям, а 17 апреля в это же время расскажут об организации досуга ребенка на самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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