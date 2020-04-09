Ситуация с коронавирусом в Мурманске: министерство образования и науки Мурманской области проведет родительское собрание в соцсетях

9 Апр 2020 2020-04-09T17:29:34+03:00

Эксперты расскажут, как грамотно организовать обучение детей дома, а также ответят на интересующие вопросы

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С начала апреля заполярные школьники перешли на дистанционное обучение. А подводных камней в получении образования онлайн хватает - у кого компьютеров дома недостаточно, кто-то плохо ориентируется в Интернете, другие не могут организовать самостоятельную работу детей. Чтобы справиться со всеми возникшими сложностями, министерство образования и науки Мурманской области проведет с мамами и папами родительское собрание, где объяснят, как создать нужные ребенку условия для того, чтобы тот мог спокойно грызть гранит науки.

- Родительские oнлайн-собрания будут проводится через социальные сети, на которых педагоги и специалисты постараются рассказать, как грамотно можно организовать интернет-подключение в образовательных целях и ответить на вопросы родителей. Их можно будет задать в комментариях по ходу трансляции, - сообщили в минобрнауки кольского края.

Первое собрание в виртуальной реальности пройдет в официальной группе министерства «Вконтакте» 10 апреля в 17.00. Темой станет «Обеспечение качества образования в условиях дистанционного обучения».

15 апреля в 17.00 обсудят, как будут выставляться оценки детям, а 17 апреля в это же время расскажут об организации досуга ребенка на самоизоляции.

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