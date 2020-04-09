Судебного пристава из Оленегорска уличили в получении взятки
Судебному приставу Оленегорска грозит до 8 лет лишения свободы за взятку. Дело в том, что в феврале этого года исполнитель предложила индивидуальному предпринимателю закрыть исполнительное производство и простить задолженность, если тот заплатит ей в карман определенную сумму. Но что-то пошло не так.
- За совершение незаконных действий 25 февраля злоумышленница получила взятку в 20 тысяч рублей. После получения денег пристава задержали. Противоправную деятельность судебного исполнителя пресекли благодаря работе оперативников МО МВД «Оленегорский», - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.
В отношении оленегорки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Ей светит до 8 лет лишения свободы.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
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