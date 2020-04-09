2020-04-09T11:22:01+03:00
Общество

В Заполярье пропали две девочки - в Мурманске и Дровяном

Подростков ищут с пятого апреля
Наталья ЛОБАНОВА
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Девочек ищут четвертый день. Фото: МурманСпасДевочек ищут четвертый день. Фото: МурманСпас
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Когда люди пропадают, за них сильно волнуются родные и близкие, а когда исчезают подростки, да еще и в период пандемии коронавируса, – переживаний еще больше. Так, в Мурманске пропала 13-летняя Полина Пузина. 5 апреля она ушла из дома, расположенного на улице Фрунзе, и с тех пор никто не знает, где находится юная северянка.

Девочка была одета в черную куртку с капюшоном, темные брюки и темные кроссовки.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, серые глаза.

Но 5 апреля исчезновением одной Полины не обошлось. В этот же день как в воду канула 14-летняя Кристина Янюшина. Она ушла из дома, который находится в жилом районе Дровяное, и все еще не вернулась.

Куда убежали Полина и Кристина - остается только гадать. Фото: МурманСпас

Куда убежали Полина и Кристина - остается только гадать. Фото: МурманСпас

Северянка была одета в светло-сиреневую куртку, темные джинсы и серые кроссовки.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавших подростках или знает, где они находятся, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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