В Заполярье пропали две девочки - в Мурманске и Дровяном

9 Апр 2020 2020-04-09T11:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда люди пропадают, за них сильно волнуются родные и близкие, а когда исчезают подростки, да еще и в период пандемии коронавируса, – переживаний еще больше. Так, в Мурманске пропала 13-летняя Полина Пузина. 5 апреля она ушла из дома, расположенного на улице Фрунзе, и с тех пор никто не знает, где находится юная северянка.

Девочка была одета в черную куртку с капюшоном, темные брюки и темные кроссовки.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, серые глаза.

Но 5 апреля исчезновением одной Полины не обошлось. В этот же день как в воду канула 14-летняя Кристина Янюшина. Она ушла из дома, который находится в жилом районе Дровяное, и все еще не вернулась.

Куда убежали Полина и Кристина - остается только гадать. Фото: МурманСпас

Северянка была одета в светло-сиреневую куртку, темные джинсы и серые кроссовки.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавших подростках или знает, где они находятся, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего в Мурманске Валентина Шемякина ищут третий месяц.Всех неравнодушных горожан просят помочь с поисками 19-летнего северянина (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU