2020-04-09T11:33:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 9 апреля 2020 года составило 43 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 1 апреля 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области - 43 заболевших коронавирусом.В Мурманской области - 43 заболевших коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области опубликовал последние данные по ситуации с коронавирусом в Мурманской области.

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области на 9 апреля 2020 года составило 43 человека - всего за сутки оно увеличилось на 25. При этом 38 продолжают проходить лечение. Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у двоих - состояние средней тяжести.

Пять пациентов уже выздоровели и выписались из больницы, в том числе несовершеннолетний житель Мурманска, который заболел вместе с родителями после отдыха в Эмиратах.

У 54 человек в Мурманской области подозревают коронавирус - у них предварительно положительный диагноз. По данным оперативного штаба, 89 человек находятся на обсервации, а 9 с нее сняты, 795 человек самоизолировались после отдыха за границей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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