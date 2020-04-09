В Мурманске и на севере области - штормовое предупреждение

9 Апр 2020 2020-04-09T12:43:41+03:00

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Яркое солнце и весенняя капель 8 апреля уже к вечеру уступили место хмурому небу и сильному ветру. Однако за ночь погода так и не сменила гнев на милость. Очередному разгулу стихии северяне обязаны холодному фронту активного циклона, который уже начал пересекать Кольский полуостров с запада на восток.

- Непогода настигнет Мурманск после 8 утра. Резко усилится северный ветер, который в порывах будет достигать 20 - 25 метров в секунду, пойдет снег, температура воздуха начнет понижаться. Непрерывный снег - примерно до полудня, затем он перейдет в режим зарядов, до конца суток. Сила ветра также постепенно начнет ослабевать после 13.00-14.00, а к вечеру все успокоится и температура уйдет в хороший минус, - прогнозирует группа «Погода в Мурманске».

Мурманский гидрометцентр уже объявил на севере области, в столице Заполярья и в Кольском заливе штормовое предупреждение, уточнив, что северный ветер в порывах может достигать 25 - 27 метров в секунду.

Метель со штормовым ветром значительно ухудшит видимость на дорогах. Так, с 7.30 9 апреля уже перекрыли движение от Заозерска до Печенги, с 1470-го по 1510-й километр федеральной трассы «Кола».

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ИСТОЧНИК KP.RU