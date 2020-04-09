Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 9 апреля 2020 года: 43 заболевших, 5 выздоровели

9 Апр 2020 2020-04-09T12:49:44+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 9 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе уже 43 заболевших коронавирусом и у 54 человек - предварительно положительный диагноз.

- В Полярных Зорях выявлен первый условно положительный анализ на наличие COVID-19. Оперативный штаб предпринимает все необходимые меры по локализации контактных лиц и организовал дезинфекционные мероприятия. Прошу всех безукоснительно выполнять правила самоизоляции и гигиены! - сообщил глава города атомщиков Максим Пухов.

Также пять человек в Мурманской области излечились от коронавируса, в том числе один несовершеннолетний житель Мурманска. 38 северян и жителей других регионов проходят лечение в больнице.

По данным оперативного штаба, 89 человек находятся на обсервации, 9 - с нее сняты, 795 человек самоизолировались.

Из-за резкого прироста количества больных Мурманская область оказалась на шестом месте в стране по заболевшим за сутки и на 17-м - по общему числу заболевших COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруга губернатора развезла бабушкам продукты и вынесла мусор. Евгения Чибис стала первой участницей акции #Волонтер_дня (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 апреля 2020 года: 18 заболевших, 73 человека - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 7 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом. Въезд и выезд на стройку будущего Центра крупнотоннажных сооружений закрыли (Подробности)

Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительный диагноз на инфекцию». Юрий Ширяев рассказал о ситуации с коронавирусом в своем учреждении (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU