Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 9 апреля 2020 года: 43 заболевших, 5 выздоровели
По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе уже 43 заболевших коронавирусом и у 54 человек - предварительно положительный диагноз.
- В Полярных Зорях выявлен первый условно положительный анализ на наличие COVID-19. Оперативный штаб предпринимает все необходимые меры по локализации контактных лиц и организовал дезинфекционные мероприятия. Прошу всех безукоснительно выполнять правила самоизоляции и гигиены! - сообщил глава города атомщиков Максим Пухов.
Также пять человек в Мурманской области излечились от коронавируса, в том числе один несовершеннолетний житель Мурманска. 38 северян и жителей других регионов проходят лечение в больнице.
По данным оперативного штаба, 89 человек находятся на обсервации, 9 - с нее сняты, 795 человек самоизолировались.
Из-за резкого прироста количества больных Мурманская область оказалась на шестом месте в стране по заболевшим за сутки и на 17-м - по общему числу заболевших COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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