2020-04-08T16:36:27+03:00
Происшествия

У пенсионера из Никеля сосед украл больше 200 тысяч рублей, которые тот копил несколько лет

На похищенные деньги безработный мужчина себе купил телевизор, телефон и машину
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Житель Никеля остался без гроша в кармане из-за своего хитрого соседа. Последний под шумок забрал у пенсионера все накопленные средства за последние годы.

- Оперативники выяснили, что несколько дней назад мужчина обналичил пенсию, которую копил целых четыре года. Сумма получилась немаленькая – больше 200 тысяч рублей. 53-летний северянин пригласил друзей к себе домой это отметить. Деньги он брал, не таясь, из сумки в шкафу, а потом обнаружил, что большая часть наличности пропала, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Поймать вора оказалось несложно - эксперты сняли следы пальцев рук, оставленные похитителем. Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего соседа пенсионера, который позже признал свою вину. Ранее уже судимый за кражи безработный мужчина рассказал полицейским, что видел, откуда хозяин квартиры берет деньги, и не смог устоять перед соблазном.

Наличку злоумышленник поспешил потратить на личные нужды - купил себе телефон, телевизор и подержанную машину. Это имущество при обыске у него забрали.

На северянина завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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