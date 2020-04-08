Мурманская область - на шестом месте в стране по числу заболевших коронавирусом за сутки

8 Апр 2020 2020-04-08T14:55:20+03:00

В Мурманской области лечение от коронавируса проходят 38 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске и области число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 25 человек

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8 апреля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось сразу на 25 человек, всего COVID-19 диагностировали у 43 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Заполярье с таким показателем оказалось на шестом месте среди регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции.

Наш регион опережают Москва (660 случаев), Московская область (95), Санкт-Петербург (34), Ленинградская область (32), Республика Марий Эл (27).

Но есть и хорошие новости: уже пять человек в Мурманской области вылечились от коронавируса. Среди них - один несовершеннолетний. Подозревают COVID-19 у 51 человека. Из-за того, что заразиться инфекцией могли рабочие на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке, ограничили въезд и выезд из Междуречья.

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