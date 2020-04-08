Мурманская область - на шестом месте в стране по числу заболевших коронавирусом за сутки
8 апреля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось сразу на 25 человек, всего COVID-19 диагностировали у 43 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, Заполярье с таким показателем оказалось на шестом месте среди регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции.
Наш регион опережают Москва (660 случаев), Московская область (95), Санкт-Петербург (34), Ленинградская область (32), Республика Марий Эл (27).
Но есть и хорошие новости: уже пять человек в Мурманской области вылечились от коронавируса. Среди них - один несовершеннолетний. Подозревают COVID-19 у 51 человека. Из-за того, что заразиться инфекцией могли рабочие на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке, ограничили въезд и выезд из Междуречья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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