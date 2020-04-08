2020-04-08T16:56:27+03:00
Общество

Осужденному из Ревды в письме прислали 100 рублей

Запрещенный предмет до адресата не дошел
Варвара РУСЛАНОВА
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Деньги в письме до адресата не дошли. Фото: Пресс-службы УФСИН по Мурманской областиДеньги в письме до адресата не дошли. Фото: Пресс-службы УФСИН по Мурманской области
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Сотрудники исправительных учреждений в Мурманской области уже давно привыкли, что родственники и друзья пытаются передать их подопечным то наркотики, то дрожжи, то сим-карты и мобильные телефоны. На что не идут предприимчивые граждане, чтобы замаскировать запрещенные на территории колоний предметы. Но вот так откровенно передать деньги осужденному пытаются редко.

- В исправительную колонию строго режима №23 в Ревде на имя осужденного пришло письмо из Полярных Зорь. При досмотре в нем было обнаружена купюра номиналом 100 рублей. Напомним, что деньги входят в перечень запрещенных на территории исправительных учреждений предметов, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

На что рассчитывала отправительница письма, неизвестно. Версий может быть как минимум две. Во-первых, женщина может быть в возрасте, и так наивно она пыталась помочь своему попавшему за решетку родственнику. Правда, сделать это можно было и более легально, пополнив счет осужденного с помощью обычного почтового перевода или банковским онлайн-переводом.

Вторая версия – родственники сидельца пытались проверить дойдет ли такая посылка для адресата, и в случае успеха следующее отправление было бы куда более ценным. Так или иначе фокус не прошел. Купюру конфисковали, а по поводу письма начали проверку.

Кстати, деньги не пропали бесследно. Своего владельца банкнота будет ждать на депозите ИК-23. Деньги осужденному отдадут после освобождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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