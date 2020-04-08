Карантин в Кировске из-за коронавируса: 6 апреля администрация выдала 8 разрешений на выезд из города

8 Апр 2020 2020-04-08T16:30:56+03:00

Работа на блок-посту на въезде в Апатиты и Кировск кипит. Фото: Из архива Николая Бовы

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Вот уже несколько дней как Апатиты и Кировск живут в условиях особого режима, прямо как в фильме «Москва слезам не верит» - всех (с пропиской) пускать, никого не выпускать!

Напомним: правительство Мурманской области с 12.00 5 апреля до 24.00 18 апреля ограничило выезд из этих городов, поскольку некоторые местные жители то и дело откровенно пренебрегают самоизоляцией, при этом представляя опасность для окружающих.

Итак, как же живет Кировск в условиях особого режима?

- 6 апреля на апатитском КПП пришлось развернуть 38 машин, направляющихся в Кировск и не имеющих права въезда на территорию с особым режимом, - сообщает оперативный штаб Кировска. - За эти же сутки через МФЦ получено 10 заявок от местных жителей на выезд из города. 8 из них удовлетворено, в двух случаях заявители получили отказ.

Кроме того, в Кировске активно проверяют, как торговые точки соблюдают все меры безопасности. В двух магазинах сотрудники работали без масок и перчаток.

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