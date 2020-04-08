Карантин в Кировске из-за коронавируса: 6 апреля администрация выдала 8 разрешений на выезд из города
Вот уже несколько дней как Апатиты и Кировск живут в условиях особого режима, прямо как в фильме «Москва слезам не верит» - всех (с пропиской) пускать, никого не выпускать!
Напомним: правительство Мурманской области с 12.00 5 апреля до 24.00 18 апреля ограничило выезд из этих городов, поскольку некоторые местные жители то и дело откровенно пренебрегают самоизоляцией, при этом представляя опасность для окружающих.
Итак, как же живет Кировск в условиях особого режима?
- 6 апреля на апатитском КПП пришлось развернуть 38 машин, направляющихся в Кировск и не имеющих права въезда на территорию с особым режимом, - сообщает оперативный штаб Кировска. - За эти же сутки через МФЦ получено 10 заявок от местных жителей на выезд из города. 8 из них удовлетворено, в двух случаях заявители получили отказ.
Кроме того, в Кировске активно проверяют, как торговые точки соблюдают все меры безопасности. В двух магазинах сотрудники работали без масок и перчаток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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