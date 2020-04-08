2020-04-08T17:03:04+03:00
Общество

По центру Мурманска ночью гулял динозавр

Соблюдать самоизоляцию "вымерший зверь" совсем не хочет [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Ящер гуляет как ни в чем не бывало. Фото: скринЯщер гуляет как ни в чем не бывало. Фото: скрин
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Сейчас многие стали писать о том, что из-за самоизоляции животные начинают приходить в города по всему миру, ведь по улицам почти никто не ходит. Особенно ночью. К счастью, медведи в Мурманск пока не заглядывают, а вот динозавры… вполне. Так, на днях местным жителям удалось заснять, как по центру города поздним вечером в припляску бродит вымерший ящер. Видимо, побежал за гречкой и туалетной бумагой в ближайший гипермаркет.

- Город засыпает, просыпаются динозавры. Никто не знает, можно ли им нарушать самоизоляцию? – с юмором отметил на личной странице в соцсетях очевидец сей картины Артем Подгурский.

Как бы зверек не попался в руки заполярных полицейских, которые недавно начали патрулировать улицы и следить за соблюдением режима «сиди дома». А вообще, подобные беззаботные динозавры попадаются в объектив камер и в других городах России. Главное, чтобы второй Ледниковый период не настал с такими темпами…

По Мурманску прогуливается динозавр.Автор: Артем Подгурский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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