Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Предпринимателям в ЗАТО Александровск предложили рассрочку по оплате аренды

8 Апр 2020 2020-04-08T16:42:43+03:00

За аренду муниципального имущества можно будет заплатить с рассрочкой. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Пока одни северяне думают, чем занять себя и детей на эпидканикулах, бизнесмены думают, как им выжить в эпидемию коронавируса – простой грозит голодной смертью и самому предпринимателю, и его семье. Напомним: в правительстве Мурманской области уже предложили несколько мер по поддержки малого и среднего бизнеса. Одна из них – кредиты до 1 миллиона рублей на два года под 1%.

Руку помощи предпринимателям решили протянуть и в администрации ЗАТО Александровск.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, наиболее пострадавшей категорией будут представители малого и среднего бизнеса, - отметил глава ЗАТО Александровск Семен Кауров. – Поэтому я принял решение о дополнительных мерах поддержки на уровне муниципалитета.

Власти предоставят отсрочку по оплате аренды муниципального имущества за апрель, май и июнь. Например, предприниматели, начиная с июля в течение полугода будут вносить в бюджет равные суммы. Чтобы заключить дополнительное соглашение, в службу муниципального имущества ЗАТО Александровск надо прислать заявление по электронной почте: smi@zato-a.ru или обычным письмом по адресу: Снежногорск, улица Флотская, дом 9.

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