2020-04-07T16:10:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как работают салоны ритуальных услуг

Можно ли организовать похороны в Мурманске, какие меры нужно соблюдать
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Оказалось, что ритуальные салоны продолжают работу.Оказалось, что ритуальные салоны продолжают работу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из-за коронавируса и всеобщей самоизоляции многим организациям заполярной столицы пришлось временно закрыть свои двери. Но точно не ритуальным салонам, ведь от смерти близкого не застрахован никто. Мы узнали, как в это непростое время оказываются похоронные услуги.

- Что касается проведения религиозных обрядов и церемонии прощания, у нас нет ограничений в количестве человек, несмотря на коронавирус. Работаем, как и прежде, но носим медицинские маски и дезинфицируем поверхности, - сообщили «КП» в городской спецслужбе по вопросам похоронного дела.

Городской центр социальных услуг и ритуальный салон «Милосердие» отметили, что продолжают работать, потому что много людей сейчас не приходит, а зала прощаний у них вовсе нет. Сотрудники также проводят дезинфекцию, а сотрудники носят средства защиты.

В похоронном бюро «Вечность» стараются оказывать услуги удаленно, по телефону. Поминальные трапезы и религиозные обряды в нынешних условиях пока что не проводятся.

В ритуальном салоне «Последний путь» работа тоже идет, однако туда так просто не попасть.

- В основном мы сейчас принимаем только близких и родственников усопших. Посетителям без средств защиты сами выдаем медицинскую маску. Все дезинфицируем, особенно руки, - рассказали в «Последнем пути».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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