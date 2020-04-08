Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Краснощелье дети учатся по мобильнику и через соцсети

8 Апр 2020 2020-04-08T08:48:11+03:00

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Несмотря на то, что большинство населения планеты не представляют своей жизни без Интернета, виртуальная сеть дотянулась далеко не до всех ее уголков. Например, в селе Краснощелье в Мурманской области держат связь с большой землей только благодаря вертолету, но Интернет сюда все же добрался, правда, не высокоскоростной, а мобильный. Поэтому местным педагогам, чтобы решить вопрос с дистанционным обучением из-за эпидемии коронавируса, пришлось поломать голову.

- Так как в нашем селе отсутствует высокоскоростной Интернет и использование современных платформ практически невозможно, обучение будет происходить следующим образом: ежедневно в группе будет размещаться расписание уроков на следующий день. Утром в 9.00 учащиеся будут заниматься с учителями-предметниками по расписанию в привычном для них временном режиме, как и положено, с переменами. Педагоги будут связываться с учащимися по мобильному телефону, и оказывать консультативную помощь. Выполненные работы за урок ученики будут отправлять в виде фотографий через социальные сети и мессенджеры учителям-предметникам. Таким же образом будут получать и отправлять домашние задания, - рассказывают, как организован образовательный процесс, в Краснощельской школе.

Для начальной школы учителя сделали исключение – ребята будут выполнять задания под контролем родителей и не будут ограничены временными рамками.

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