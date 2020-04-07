2020-04-07T13:53:25+03:00
Происшествия

Житель Оленегорска хранил почти 300 патронов в подвале чужого дома

Мужчина хотел их перепрятать, но ему помешали полицейские
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейским Оленегорска стало известно, что в подвале жилого дома на улице Космонавтов хранятся боеприпасы. Оказалось, что лежат они там неспроста – их припрятал 33-летний судимый местный житель, которого для объяснений доставили в отдел полиции.

- Оленегорец признался, что нашел патроны в 2010 году в лесу, принес их домой. Сдавать находку в органы внутренних дел, как это положено, он не стал. Со временем мужчина решил перепрятать боеприпасы, однако сделать это ему помешали непредвиденные обстоятельства - мимо случайно проезжала патрульная машина. Завидев ее, злоумышленник поспешил закинуть пакет с найденными патронами в первый попавшийся подвал чужого дома, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Все 294 патронов полицейские направили на экспертизу. Установлено, что их калибр - 5,45 х 39 миллиметров, изготовлены промышленным способом. Часть из них оказалась пригодна для стрельбы.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают, что без соответствующего разрешения, хранить найденное оружие и боеприпасы нельзя. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, необходимо сдать их добровольно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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