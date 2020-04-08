Юных жителей Мурманска и области приглашают на онлайн мастер-класс по созданию милого органайзера

8 Апр 2020 2020-04-08T12:27:49+03:00

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Пока все сидят дома на самоизоляции, самое время заниматься творчеством. Помогут в этом эко-волонтеры Центра «Чистая Арктика», которые проведут для детей онлайн мастер-класс по созданию оригинального органайзера для карандашей и ручек в виде милого инопланетянина. А делать такую веселую вещицу будут из ненужного пластика на пользу природе.

- Приглашаем всех желающих 8 апреля в 16.00 к нам в Instagram на мастер-класс в прямом эфире! Для поделки понадобится: пустая, чистая без наклеек бутылка из-под шампуня или геля для душа, ножницы, канцелярский нож, двусторонний скотч, цветная бумага, клей ПВА, а также фантазия и отличное настроение! – сообщили в официальной группе Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» в Мурманской области.

Напомним: актриса Мурманского областного театра кукол читает сказки онлайн. Послушать волшебные истории от северянки можно каждый день.

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