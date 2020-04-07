Ситуация с коронавирусом в Мурманске: прокуратура проведет "горячую линию" по нарушению трудовых прав во время нерабочего апреля

7 Апр 2020 2020-04-07T12:57:32+03:00

Прокурор ответит на звонки северян, которые хотят пожаловаться на нарушение трудовых прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Мурманска могут сообщить в прокуратуру, как работодатели нарушают их права во время режима самоизоляции

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Сначала нерабочая неделя, теперь нерабочий месяц, - жители Мурманской области весь апрель должны сидеть дома, ведь правительство региона объявило режим обязательно самоизоляции.

Правда, постановление за подписью губернатора разрешает работать представителям отдельных профессий, например, сотрудникам сферы ЖКХ, нотариусам, ветклиникам, стоматологиям и т.д. Ключевой момент здесь - сотрудник действительно необходим на своем рабочем месте. Если же он может работать дистанционно, то работодатель не должен этому препятствовать.

Но некоторые начальники этим злоупотребляют и выгоняют подчиненных на работу. Также северяне столкнулись с другой бедой: во время простоя малого и среднего бизнеса многих попросили уйти по собственному желанию, хотя в правительстве региона отмечали, что россияне должны сохранить и рабочие места, и зарплату.

Из-за того, что жалоб очень много, прокуратура Ленинского округа проведет "горячую линию" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, в том числе в период "карантинных каникул".

- На ваши звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Пескова Мария Александровна, - уточнили в прокуратуре.

Звонки будут приниматься 8 апреля с 14.00 до 17.00 по телефону (8152) 43-76-91.

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