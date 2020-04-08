2020-04-08T09:22:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Апатитах бесплатно примут на утилизацию использованные медицинские маски

Опасные медицинские отходы отправят на термическое уничтожение
Наталья ЛОБАНОВА
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Старые маски примут в компании "Эко Спектр"Старые маски примут в компании "Эко Спектр"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пока в Мурманской области царит COVID-19, многие стараются себя обезопасить и носят медицинские маски. Тем не менее, северяне часто не задумываются и выкидывают их вместе с обычным мусором. Так делать нельзя, ведь на этих средствах защиты может жить коронавирус, который остается активным на поверхностях от 5 до 14 дней.

Чтобы избежать негативных последствий, в Апатитах уже начали принимать использованные маски на утилизацию бесплатно.

- Для всех жителей города сообщаем, что «Станция по утилизации медицинских и биологических отходов Апатитов» (ООО «Эко Спектр») для снижения эпидемиологической опасности населения готова безвозмездно принять для термического уничтожения использованные медицинские маски, - рассказал гендиректор компании Александр Ушаков.

Пакеты для сбора медицинских отходов класса готово выделить ООО «Дез сервис». Компания находится в Апатитах по адресу: улица Нечаева, дом 5 офис 74 (вход с торца дома). Всем волонтерам и заинтересованным лицам для организации процесса сбора можно позвонить по телефону 8(960)02-00-511.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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