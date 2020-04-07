Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители города возмущены отсутствием разметки в магазинах
Еще до того, как ситуация с коронавирусом в Мурманской области набрала обороты - на сегодняшний день диагноз поставили 18 людям, 73 - с подозрением - в регионе начали принимать меры безопасности.
Так, всех работников общепита и продуктовых магазинов обязали носить медицинские маски. С Сейчас же все северяне должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а магазинам поручили сделать разметки у касс, чтобы покупатели не толпились. Вот только не все предприниматели взяли это на вооружение. Если в крупных гипермаркетах меры безопасности соблюдаются, то в других магазинах постановление губернатора Мурманской области игнорируют.
- Я неделю была на самоизоляции, сегодня вышла за продуктами в магазин. Зашла в "Магнит", "Евророс" в Росте: у кассиров нет масок и перчаток, разметки на полу нет. Когда я спросила, почему не соблюдаются правила безопасности, для кого они придуманы, то получила порцию хамства, - позвонила "КП" возмущенная читательница.
Мурманчанка дозвонилась на "горячую линию", где ей сообщили, что магазины снабжают персонал средствами защиты и делают разметку на полу "на свое усмотрение".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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