2020-04-07T11:29:08+03:00
Происшествия

В Мончегорске будут судить старшего мастера и его подчиненного, из-за которых газом отравились два работника

Обвиняемые открыли подачу азота и ушли
Ника СВЕТЛОВА
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Трагедия произошла 18 октября 2018 года. Фото: СКР по Мурманской областиТрагедия произошла 18 октября 2018 года. Фото: СКР по Мурманской области
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18 октября 2018 года ЧП произошло на одном из предприятий в Мончегорске: во время очистки металлической решетки от фольги погибли 45-летний аппаратчик разложения и 30-летний слесарь-ремонтник. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, которое повлекло смерть двух и более лиц (статья 143 часть 3 УК РФ).

Следствие установило тех, кто виноват в трагедии.

- Старший мастер производственного участка организовал выполнение газоопасных работ в нарушение технологического режима и правил технической эксплуатации. Он дал команду подчиненному работнику подать инертный газ (азот) в разгерметизированную систему производственной установки, после чего оба покинули помещение установки, оставив бесконтрольную подачу азота на несколько часов. При этом обвиняемые не уведомили заступившую смену о подаче газа в систему, что привело к смерти двух работников предприятия, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Если суд установит вину старшего мастера и его подчиненного, им грозит до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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