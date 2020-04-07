Как во время самоизоляции в Мурманске будут работать стоматологии

7 Апр 2020 2020-04-07T09:01:10+03:00

Стоматологи будут лечить только жителей Мурманской области с острой болью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жителей Мурманской области в эти дни просят без нужды не выходить из дома. Напомним: до 30 апреля в регионе длиться режим обязательной самоизоляции.

Северянам советуют отложить посещение врачей, если это не неотложная скорая медицинская помощь. Так, поход к окулисту или дерматологу может подождать, если это обычная проверка своего здоровья. Стоматологии до 30 апреля тоже не будут принимать пациентов, исключение сделают только для северян с острой болью.

Мурманская областная стоматологическая поликлиника приостановила запись на плановый прием. Здесь ждут только тех, кому нужна неотложная помощь.

С понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00 будут работать отделения в Мурманске на пр. Ленина, 78 и ул. Буркова, 17, пр. Г.Североморцев, 56, ул. Софьи Перовской, 8 а также кабинет в Североморске на ул. Головко,7. В субботу и воскресенье с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной помощи на пр. Героев-Североморцев, 56.

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