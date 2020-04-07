Как во время самоизоляции в Мурманске будут работать стоматологии
Жителей Мурманской области в эти дни просят без нужды не выходить из дома. Напомним: до 30 апреля в регионе длиться режим обязательной самоизоляции.
Северянам советуют отложить посещение врачей, если это не неотложная скорая медицинская помощь. Так, поход к окулисту или дерматологу может подождать, если это обычная проверка своего здоровья. Стоматологии до 30 апреля тоже не будут принимать пациентов, исключение сделают только для северян с острой болью.
Мурманская областная стоматологическая поликлиника приостановила запись на плановый прием. Здесь ждут только тех, кому нужна неотложная помощь.
С понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00 будут работать отделения в Мурманске на пр. Ленина, 78 и ул. Буркова, 17, пр. Г.Североморцев, 56, ул. Софьи Перовской, 8 а также кабинет в Североморске на ул. Головко,7. В субботу и воскресенье с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной помощи на пр. Героев-Североморцев, 56.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля. Из-за коронавируса аэропорт «Хибины» временно приостановил свою работу (Подробности)
Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады. Глава администрации Кировска определил, по какому поводу жители смогут выезжать за пределы города (Подробности)
Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам. Из-за пандемии коронавируса на стройку в Междуречье ограничили проезд (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Как правильно выгуливать домашних животных. Зоозащитники дали рекомендации по выгулу собак в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске и области (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»