2020-04-06T23:39:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом

Въезд и выезде на стройку будущего Центра крупнотоннажных сооружений закрыли
Мария ПАШЕНКОВА
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Рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом. Фото: Роман РомановРабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом. Фото: Роман Романов
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области, как сообщили в правительстве региона, лучше, чем представлялась, однако расслабляться рано.

С полудня 6 апреля и до особого распоряжения были введены новые ограничения в Междуречье. Здесь на стройке будущего Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке ввели особый режим хозяйственной деятельности. В частности, попасть на стройку можно только через КПП, всем необходимо пройти термометрию. Также на территории объекта появился обсерватор.

Как стало известно "КП" от источников, связано это с тем, что рабочие на стройке могли заразиться коронавирусом. Эту информацию подтвердили в оперативном штабе при правительстве региона.

- За прошедшие сутки выявлено 22 предварительно положительных результата на коронавирус. Все они получены в ходе тотального скрининга рабочих в Белокаменке. Все люди госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии. Проводится эпидемиологическое расследование, контактные лица также проходят тестирование, - сообщили в штабе. - Анализы всех 22 человек с подозрением на коронавирус отправлены на повторную проверку в федеральную лабораторию. По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на территории Междуречья введен режим карантина. Компания "Новатэк" и подрядные организации сотрудничают с региональным оперативным штабом, чётко исполняют необходимые предписания, предпринимают все необходимые действия, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Все возможно заболевшие - сотрудники подрядных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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