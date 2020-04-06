2020-04-06T18:30:32+03:00
Происшествия

В Подмосковье отец пытался спасти подавившегося курагой сына, выполняя указания врача по телефону

Врач скорой рассказывал мужчине, как помочь двухлетнему малышу, но откачать мальчика не смогли
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Двухлетний малыш подавился кусочком кураги во время завтрака.Двухлетний малыш подавился кусочком кураги во время завтрака.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В поселке Лесной Городок, Одинцовского района Подмосковья 4 апреля произошла беда.

За завтраком в семье Петровых (фамилия изменена) двухлетний малыш подавился кусочком кураги - мама кормила кроху с ложечки. Мальчик стал задыхаться, его родители бросились звонить в "скорую".

Счет шел на секунды, поэтому пока карета ехала в поселок, врач по телефону рассказывал отцу, как помочь ребенку. 15 минут мужчина откачивал сына, а потом подоспела профессиональная помочь.

«В полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи, выехавшей на экстренный вызов к задыхающемуся ребенку в поселок Лесной Городок, на улицу Энергетиков. Прибыв на место, медики обнаружили 35-летнего Сергея П.* выполняющего реанимационный действия со своим 2-летним сыном Иваном П.* Врачи продолжили реанимировать ребенка, однако помочь мальчику уже ничем не смогли - маленький Ваня скончался. Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас историей занялись следователи - они проводят процессуальную проверку по факту гибели двухлетнего малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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