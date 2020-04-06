2020-04-06T18:04:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Мурманске: шаблон объяснительной для тех, кто работает

Предлагаем скачать шаблон справки для выхода из дома во время режима самоизоляции в Мурманске
Ника СВЕТЛОВА
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Все, кто сейчас ходит на работу, должны иметь при себе справку.Все, кто сейчас ходит на работу, должны иметь при себе справку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 6 апреля в Мурманской области ужесточились меры по противодействию распространению коронавирусу. Режим самоизоляции обязаны соблюдать все северяне вне зависимости от возраста до 30 апреля включительно.

Выходить из дома можно, чтобы вынести мусор и выгулять собаку не дальше чем в 100 метрах от дома, погулять с ребенком (во дворе, гулять может один родитель), съездить в аптеку, ближайший продуктовый магазин или гипермаркет, если вызовут в суд, полицию или СКР.

Также можно ходить на работу, если работодатель не перевел на удалеку по какой-то причине. Причем северяне, вынужденные трудиться, должны иметь при себе справку, подтверждающую рабочий процесс.

- Заполняет ее работодатель, на документе должна стоять подпись и печать. Также при себе лучше иметь скан документа. Сотрудники полиции будут следить за тем, как жители Мурманской области соблюдают режим обязательной самоизоляции.

Скачать шаблон документа можно на нашем сайте

Обязательная справка для тех, кто работает. Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Обязательная справка для тех, кто работает. Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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