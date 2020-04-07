Режим самоизоляции в Мурманске: местных жителей приглашают поучаствовать в концерте на диване

7 Апр 2020 2020-04-07T08:15:41+03:00

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Скучать мурманчанам дома на самоизоляции никто не даст. Пора проявить свой талант и поделиться им со всеми! Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает всех желающих принять участие в онлайн-флешмобе #КонцертНаДиване, исполнив дома любимую песню.

- Непростое время выпало на нашу голову и деятельность! По традиции, в этот период проходит наш юмористический концерт, именно с такой темы предлагаю и начать #КонцертНаДиване. Нужно записать видео или аудиофайл своего номера у себя дома на диване, так сказать, зажечь, используя все возможные поддерживающие средства: шумовые инструменты, костюмы, поддержку семьи, танцы и прочие возможности. В дополнении к основному нашему жанру, можно читать стихи, петь а капелла, просто пожелать всем добра и здоровья и тому подобное. Могут подключиться все желающие! Давайте подарим друг другу частичку оптимизма! – отметила в соцсетях организатор мероприятия Светлана Полянцева.

Нельзя использовать аудио или видео, взятые в Интернете, петь можно под собственный аккомпанемент, без фонограммы. Выкладывать свои перформансы нужно в сеть с хештегом #КонцертНаДиване.

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