Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто из жителей Мурманской области обязательно должен делать тест на коронавирус

6 Апр 2020 2020-04-06T18:01:27+03:00

В правительстве Мурманской области назвали категории северян, которые должны обязательно проходить тест на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кому из жителей Мурманской области положена проверка на коронавирус

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Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ситуация с коронавирусом в регионе лучше, чем ожидалось, но расслабляться рано: сейчас в Заполярье 18 заболевших и 51 человек с предварительно положительным диагнозом.

Несмотря на то, что данные все увеличиваются, паниковать не стоит. В постановлении правительства региона прописано, кто из северян должен обязательно пройти обследование на COVID-19. Это все вернувшиеся из-за границы с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными коронавирусом; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риск инфицирования коронавирусной инфекцией на рабочих местах (их обязательно проверяют хотя бы раз в неделю).

Еще одна категория - находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, например, в кадетских корпусах, домах-интернатах, психоневрологических диспансерах, местах пребывания для пенсионеров и т. д.

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