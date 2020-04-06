Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто из жителей Мурманской области обязательно должен делать тест на коронавирус
Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ситуация с коронавирусом в регионе лучше, чем ожидалось, но расслабляться рано: сейчас в Заполярье 18 заболевших и 51 человек с предварительно положительным диагнозом.
Несмотря на то, что данные все увеличиваются, паниковать не стоит. В постановлении правительства региона прописано, кто из северян должен обязательно пройти обследование на COVID-19. Это все вернувшиеся из-за границы с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными коронавирусом; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риск инфицирования коронавирусной инфекцией на рабочих местах (их обязательно проверяют хотя бы раз в неделю).
Еще одна категория - находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, например, в кадетских корпусах, домах-интернатах, психоневрологических диспансерах, местах пребывания для пенсионеров и т. д.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля. Из-за коронавируса аэропорт «Хибины» временно приостановил свою работу (Подробности)
Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады. Глава администрации Кировска определил, по какому поводу жители смогут выезжать за пределы города (Подробности)
Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам. Из-за пандемии коронавируса на стройку в Междуречье ограничили проезд (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Как правильно выгуливать домашних животных. Зоозащитники дали рекомендации по выгулу собак в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске и области (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»