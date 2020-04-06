Глава Апатитов о ситуации с коронавирусом: «Давайте оплатим услуги малого бизнеса, которыми обычно пользуемся, авансом»

6 Апр 2020 2020-04-06T17:57:38+03:00

В Апатитах предложить предпринимателям сейчас, чтобы сделать маникюр и стрижку потом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Северяне – очень добрые и отзывчивые люди. В этом можно убедиться, глядя на день ото дня растущее количество волонтеров, готовых поддержать пожилых людей, вынужденных находиться на самоизоляции из-за коронавируса. В правительстве Мурманской области сейчас решают задачу посложнее: как минимизировать риск заражения жителей региона COVID-19, не принося в жертву малый и средний бизнес? В «Белом доме» уже подготовили план спасения.

Высказывают идеи по помощи предпринимателям и власти на местах.

- Уважаемые жители города Апатиты, потребители услуг (парикмахерских, косметических, маникюрных, педикюрных, услуг соляриев, фитнес-центров и других)! Мы с вами можем помочь малому бизнесу! Давайте оплатим услуги, которыми мы пользуемся в своей обыденной жизни и которыми сейчас у нас нет возможности воспользоваться в связи с мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией, в формате «предоплаты», - обратился к горожанам глава Апатитов Алексей Гиляров. – Оплатив необходимую нам услугу сегодня, мы поддержим жизнеспособность малого предприятия и при этом получим уже оплаченную услугу тогда, когда это станет возможным.

Увы, апатитчане идею мэра не оценили.

- Что за бред, извините? А потом они отрабатывать все равно будут бесплатно, так как деньги были получены раньше, - заявила апатитчанка Ольга Плотникова-Прудиус, которую поддержало большинство.

Алексею Гилярову посоветовали подумать лучше о том, как реально помочь малому бизнесу, не за счет людей

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