5 тенденций будущего, которые всего за месяц стали реальностью

6 Апр 2020 2020-04-06T17:47:22+03:00

Вместе с Tele2 разберем пять интересных явлений, которые доказывают, что мир уже не будет прежним

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То, что казалось делом далекого будущего еще в начале 2020 года, стало реальностью уже сейчас. Вместе с Tele2 разберем пять интересных явлений, которые доказывают, что мир уже не будет прежним. И понятно, что речь пойдет о цифровизации.

1. Онлайн–образование

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В 2020 году сменить профессию можно за три месяца. Необязательно даже из дома выходить. Существуют онлайн-университеты, которые выдают дипломы государственного образца.

Чаще всего университеты готовят к профессиям в сфере digital. По данным «Яндекс.Кассы», средний чек россиян за обучение в интернете год от года увеличивался и возрос более чем на 20%, а оборот рынка онлайн-образования — более чем на 60%.

Однако еще в начале года онлайн-курсы были уделом дополнительного образования. К ним прибегали, когда специалисту нужно было быстро прокачать отдельные навыки и умения. Школы и университеты очень робко и медленно внедряли данный формат. Сегодня все школьники и студенты страны переходят на онлайн-обучение. В школу, конечно, ученики потом вернутся, но она не будет прежней. Для многих и после возвращения за парты образовательные онлайн-сервисы останутся хорошим подспорьем в учебе. Им поможет Tele2: абоненты оператора в рамках программы лояльности «Больше» не только сейчас, но и в "мирное время» могут пользоваться скидками на ЛитРес, Skyeng, Bookmate, «Смотри и учись».

2. Онлайн-шопинг

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Революция в фастфуде – это не гамбургер из экзотических видов мяса, а возможность заказать пиццу со смартфона и посмотреть, как ее для вас готовят, в режиме онлайн. Этим уже никого не удивить. Сейчас к вам домой могут принести кофе, гамбургер из «Макдональдса» или изысканное блюдо из ресторана. Онлайн-шопинг добрался даже до продуктовых магазинов. Просто закажите еду на неделю в ближайшем гипермаркете, нажмите кнопку и ждите. Вам все привезут.

Но, конечно, еда – это не все. Со смартфона сейчас можно заказать все что угодно, причем не только в магазинах, но и через соцсети. Еще в 2019 году, например, почти 25% российских покупателей приобрели товары в «ВКонтакте», «Инстаграме» и «Одноклассниках». Каждый третий опрошенный сделал последнюю онлайн-покупку со смартфона или планшета.

Удаленно сегодня можно даже подключиться к мобильному оператору. Для подключения к Tele2, например, уже необязательно идти в салон: можно заказать с доставкой SIM-карту в интернет-магазине, а зарегистрироваться через приложение в смартфоне. Если ты уже абонент, то идти в офис оператора для управления услугами сотовой связи тоже ни к чему: в личном кабинете клиенты Tele2 самостоятельно управляют тарифами, добавляют отдельные опции или отключают их. Все через смартфон.

Также абоненты оператора могут воспользоваться кешбэком на покупки в KUPIVIP, Lamoda, Aliexpress и «Беру!». То есть заказать товары в интернете будет не только более безопасно, но и более выгодно.

После пандемии мы снова, конечно, пойдем в кафе по дороге домой или на работу. Но заказ, скорее всего, будем делать не у кассы, а по дороге, в приложении смартфона.

3. Видеосервисы

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Самоизоляция дома была бы невозможна без видеосервисов. Netflix и Youtube для Европы даже были вынуждены понизить качество видеопотока, чтобы не обрушить сети.

В России выросла популярность онлайн-кинотеатров Wink, «КиноПоиск HD» и Okko, где легко найти фильмы всех категорий и жанров. Причем до конца мая в личном кабинете Tele2 можно получить подписку Wink «Для любителей» на 30 дней в подарок. А это 101 ТВ-канал и тысячи фильмов. Из дома для этого выходить не нужно - требуется лишь активировать подарок в личном кабинете в разделе «Больше».

В дальнейшем крупные производители контента продолжат делать ставку на видео и уже сейчас формируют привычки пользователей вокруг кнопки play. Более того, в популярной соцсети TikTok кнопки play уже нет, видеоролики обрушиваются на нас потоком.

4. Удаленная работа

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Во время пандемии фрилансеры превратились из изгоев в привилегированный класс. И вместе с ними все те профессии, представители которых спокойно могут работать удаленно.

Как и студенты, офисный планктон неожиданно оказался с ноутбуками за домашним столом на собственной кухне. Конечно, с наступлением лучших времен многие вернутся в офис. Однако эксперты уже прогнозируют сокращение офисных работников на треть. Компании сэкономят на аренде, а сотрудники получат более гибкий график работы. И, возможно, об офисном дресс-коде мы скоро будем читать только в книгах – электронных, конечно же.

В мире всеобщей удаленной работы надежность мобильного интернета и связи играет и будет играть в дальнейшем жизненно важную роль. Операторы это понимают и активно развивают сети: устанавливают новые базовые станции, увеличивают емкость оборудования, используют новейшие технологии. Сегодня лидером российского телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры является компания Tele2. При этом оператор занимает устойчивое второе место в России по количеству станций LTE, которые позволяют нам пользоваться всеми плюсами высокоскоростного мобильного интернета.

5. Здоровье

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Казалось, что уж без тренера в фитнес-клубе нереально привести себя в форму. Но спортивные приложения и трансляции онлайн-занятий спортом сегодня получили второе дыхание. Самые традиционные тренеры включили свои смартфоны и вышли в эфир. У таких занятий тысячи участников. Не просто зрителей: результаты выполненных упражнений они присылают тренеру.

Перемены происходят и в медицине. Онлайн-консультации врача можно получить в сервисах DOC+ или Телемед. И роль таких сервисов будет только расти.

Не сомневаемся, что в залы люди вернутся. Но и виртуальный наставник в вопросах физического здоровья станет неотъемлемой частью новой реальности.

Правительства всех стран понимают важность человеческой жизни и здоровья, есть даже экономический термин «стоимость человеческой жизни». Меры, предпринимаемые сегодня в борьбе с пандемией, ярко демонстрируют, насколько действительно ценны люди, а значит, забота о себе и своем здоровье – это уже вопрос не просто личной, а государственной важности.

Сегодня есть возможность удаленной консультации с профессиональным медиком. Он объяснит, как действовать в таких случаях. Все это можно сделать со смартфона. Медицинские онлайн-консультации можно получить в сервисе DOC+ или Телемед. Tele2 в партнерстве с компанией DOC+ предоставляет приложение, представляющее собой мобильную клинику в смартфоне.

Можно выбрать формат взаимодействия с врачом: чат, аудио- или видеозвонок. Клиент может задавать специалисту сколько угодно вопросов. Педиатры и терапевты консультируют клиентов Tele2 круглосуточно. Сервис работает по подписке. Один месяц абоненты могут советоваться с любыми врачами бесплатно, потом стоимость консультаций составляет 5 рублей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU