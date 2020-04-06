Зарплата ученых и врачей в Мурманске: сколько получают работники социальной сферы и науки в Мурманской области
Сколько бы не сокрушались заполярные ученые и врачи по поводу низких зарплат, официальная статистика твердит одно – оплата труда этих важных работников неизменно растет. Согласно данным Росстата за 2019 год по зарплатам отдельных категорий сотрудников социальной сферы и науки, доктора и научные деятели нашего региона получают в месяц не меньше ста тысяч рублей.
- Средняя зарплата ученых Мурманской области составляет 108 тысяч рублей, а врачей с высшим медицинским образованием – 103 тысячи рублей, - сообщает Росстат.
С таким раскладом остается только позавидовать нашим медикам и ученым. Настоящие Скруджи МакДаки!
Напомним: мурманским медработникам, лечащим больных коронавирусом, будут платить больше. Врачам стационаров с больными коронавирусом обещают 100% доплаты, скорой помощи и первичной помощи - 80%.
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