2020-04-06T18:55:28+03:00
Общество

Зарплата ученых и врачей в Мурманске: сколько получают работники социальной сферы и науки в Мурманской области

По данным официальной статистики, мурманским ученым и врачам платят не меньше ста тысяч рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Научных деятелей и докторов статистика деньгами не обделила.Научных деятелей и докторов статистика деньгами не обделила.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сколько бы не сокрушались заполярные ученые и врачи по поводу низких зарплат, официальная статистика твердит одно – оплата труда этих важных работников неизменно растет. Согласно данным Росстата за 2019 год по зарплатам отдельных категорий сотрудников социальной сферы и науки, доктора и научные деятели нашего региона получают в месяц не меньше ста тысяч рублей.

- Средняя зарплата ученых Мурманской области составляет 108 тысяч рублей, а врачей с высшим медицинским образованием – 103 тысячи рублей, - сообщает Росстат.

С таким раскладом остается только позавидовать нашим медикам и ученым. Настоящие Скруджи МакДаки!

Напомним: мурманским медработникам, лечащим больных коронавирусом, будут платить больше. Врачам стационаров с больными коронавирусом обещают 100% доплаты, скорой помощи и первичной помощи - 80%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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