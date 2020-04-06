2020-04-06T16:28:35+03:00
Общество

Девять городов Мурманской области признаны населенными пунктами с комфортной городской средой

В Заполярье этим летом установят 45 детских и спортивных площадок
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области установят 45 детских и спортивных площадок.В Мурманской области установят 45 детских и спортивных площадок.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на ворчание северян, населенные пункты постепенно преображаются и заметно отличаются от своих собратьев в других регионах России.

- Минстрой России сформировал индекс качества городской среды за 2019 год. Мурманская область достигла значения всех 36 показателей по национальным проектам. Мы сохранили восьмое место среди 85 субъектов России по комфортности наших городов, - доложила на оперативном совещании Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области. – 9 городов из 16 признаны с благоприятной средой - это Мурманск, Апатиты, Североморск, Кировск, Кандалакша, Кола, Гаджиево, Снежногорск и Полярный. Хотелось бы отметить, что показатели у нас высокие по сравнению с другими городами России, но они не решают накопившиеся проблемы. У нас еще очень много работы по повышению уровня качества жизни в наших населенных пунктах.

Понятно, что преобразить заполярные города и поселки за один год невозможно, но благодаря планомерной работе все может получиться. Так, например, в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды», помимо благоустройства территорий вокруг 240 многоквартирных домов и 20 общественных пространств, также планируется установить в 23 населенных пунктах 45 детских и спортивных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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