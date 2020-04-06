Режим самоизоляции в Мурманске: актриса Мурманского областного театра кукол читает сказки онлайн
Быть круглые сутки дома на самоизоляции – дело не простое. Особенно для детей, которым сложно все время сидеть на месте. К счастью, развлечение всегда найдется. Так, актриса Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова запустила на своей личной странице в соцсетях флешмоб #Читаемкниги. Северянка вместе со своим сыном выкладывает видеоролики, где рассказывает сказки онлайн всем желающим.
- Наш клуб любителей книг работает для всех, кто сейчас дома, - делится актриса.
Каждый день мурманчанка читает вслух новую сказку. Уже можно послушать такие из них, как «Великанша и кроха Пирхонен» (Ханнеле Хуови), «Англичанин Павля» (В. Драгунский), «Замазка» (Н. Носов), «Королевская корова» (Н. Дашевская), «История о грустной собаке и удивленной лошади» (А. Кутерницкий), «Непослушные цыплята» (М. Дружинина) и другие интересные произведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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