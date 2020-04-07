В Мурманске поменяют автобусную остановку на Ледовом озере

7 Апр 2020 2020-04-07T09:31:05+03:00

Когда появится новенькая остановка - пока что не известно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Мурманские остановки общественного транспорта потихоньку продолжают демонтировать и обновлять. Вместо старых торговых павильонов на улочках города появляются аккуратные застекленные конструкции. Следующей на очереди к сносу стала старая остановка на Ледовом озере по направлению к центру города. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Евгений Никора.

- Постановляю демонтировать остановочно-торговый комплекс, расположенный в Первомайском районе Мурманска по Кольскому проспекту, на остановке общественного транспорта «Озеро Ледовое» (северное направление), - говорится в официальном документе.

Когда именно на месте старой конструкции появится новый уголок для ожидания автобусов и троллейбусов, пока не уточнятся.

Напомним: в мэрии Мурманска объяснили, почему не везде в городе есть остановки общественного транспорта. Оказалось, что комплексы часто не могут построить из-за нехватки места.

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