2020-04-07T09:31:05+03:00
Общество

В Мурманске поменяют автобусную остановку на Ледовом озере

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Евгений Никора
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Когда появится новенькая остановка - пока что не известно.Когда появится новенькая остановка - пока что не известно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Мурманские остановки общественного транспорта потихоньку продолжают демонтировать и обновлять. Вместо старых торговых павильонов на улочках города появляются аккуратные застекленные конструкции. Следующей на очереди к сносу стала старая остановка на Ледовом озере по направлению к центру города. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Евгений Никора.

- Постановляю демонтировать остановочно-торговый комплекс, расположенный в Первомайском районе Мурманска по Кольскому проспекту, на остановке общественного транспорта «Озеро Ледовое» (северное направление), - говорится в официальном документе.

Когда именно на месте старой конструкции появится новый уголок для ожидания автобусов и троллейбусов, пока не уточнятся.

Напомним: в мэрии Мурманска объяснили, почему не везде в городе есть остановки общественного транспорта. Оказалось, что комплексы часто не могут построить из-за нехватки места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на кашляющих пассажиров общественного транспорта могут вызвать полицию. Мурманские автобусы и троллейбусы регулярно дезинфицируют (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: прокуратура проведет "горячую линию" по нарушению трудовых прав во время нерабочего апреля
Парикмахер из Оленегорска о ситуации с коронавирусом: «Дайте работать или выплатите нам МРОТ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители города возмущены отсутствием разметки в магазинах
В Мончегорске будут судить старшего мастера и его подчиненного, из-за которых газом отравились два работника
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруга губернатора развезла бабушкам продукты и вынесла мусор
Северного оленя, обитающего в Мурманской области, занесли в Красную книгу
В Мурманске поменяют автобусную остановку на Ледовом озере
Как во время самоизоляции в Мурманске будут работать стоматологии
Режим самоизоляции в Мурманске: местных жителей приглашают поучаствовать в концерте на диване
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом
Зарплата ученых и врачей в Мурманске: сколько получают работники социальной сферы и науки в Мурманской области
В Подмосковье отец пытался спасти подавившегося курагой сына, выполняя указания врача по телефону
Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительный диагноз на инфекцию»
Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Мурманске: шаблон объяснительной для тех, кто работает
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто из жителей Мурманской области обязательно должен делать тест на коронавирус
Глава Апатитов о ситуации с коронавирусом: «Давайте оплатим услуги малого бизнеса, которыми обычно пользуемся, авансом»
Режим самоизоляции в Мурманске: актриса Мурманского областного театра кукол читает сказки онлайн
Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады