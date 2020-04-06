Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В исправительных колониях начали шить марлевые повязки

6 Апр 2020 2020-04-06T12:07:50+03:00

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Несмотря на впечатляющие поставки медицинских масок, о которых сообщает правительство Мурманской области, ситуация с коронавирусом такова, что лишняя помощь не помешает. Тем более, что партия из Китая с тремя миллионами средств индивидуальной защиты придет в наш регион не раньше чем через 16 дней. Именно поэтому в исправительных колониях Мурманской области уже заработало производство по пошиву марлевых повязок.

- На прошлой неделе в учреждения Управления федеральной службы исполнения наказания по Мурманской области было поставлено 7000 метров марлевой ткани, из которой будут пошиты повязки. Себестоимость одного такого изделия – 21 рубль. На этой неделе они будут отшиты, - сообщил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Марлевые повязки предназначаются, в первую очередь, для медиков. Однако правительство намерена заказать исправительным колониям партию индивидуальных средств защиты для военкоматов, чтобы призывники тоже были защищены от коронавируса.

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