Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как изменился график приема экзаменов по вождению

6 Апр 2020 2020-04-06T11:50:09+03:00

Получить водительские права, пока гуляет коронавирус - не так то просто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госавтоинспекция Мурманской области вносит коррективы в свою работу из-за коронавируса

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Всем заполярным организациям в непростых сегодняшних условиях приходится менять свое расписание. Так и госавтоинспекторы кольского края переходят на особый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.

- Госавтоинспекция Мурманской области информирует, что для обеспечения охраны здоровья северян внесены изменения в график приема экзаменов на получение водительских прав. Информацию необходимо уточнять по указанным телефонам территориальных подразделений, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Те, кто собирается стать водителем, могут узнать обо всех внесенных коррективах по следующим номерам:

ГИБДД УМВД России по Мурманской области - (8152) 40-63-82; 40-63-80; 40-63-88; 40-63-95;

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск - (815-30) 6-25-18;

ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» - (815-55)6-14-31;

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» - (815-33) 2-04-94;

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево - (815-53) 5-61-52;

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Заозерск - (815-56) 3-16-88;

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» - (815-52) 5-29-70;

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский», Ловозерский район, Ревда - (81538) 4-39-63

ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» - (815-32) 7-53-73;

ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский», Ковдор - (81535) 7-10-47;

ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску - (815-53) 6-35-38, 6-21-08;

ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району, Мурмаши - (815-53)6-35-38, 6-21-93;

ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району, Никель - (815-54) 2-53-18;

ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району, Заполярный - (815-54) 6-04-23;

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Североморск и Островной - (815-37) 5-11-12

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