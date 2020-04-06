Как во время нерабочего месяца в Мурманске будут работать нотариусы
Правительство Мурманской области расширило перечень профессий, представители которых могут выйти на работу, несмотря на то, что президент объявил весь апрель нерабочим.
Как не ратовали представители малого и среднего бизнеса, в регионе все еще табу на их работу. Так, салоны красоты просили разрешить работать при условии наличия медицинской лицензии и соблюдения всех мер предосторожности (такая практика есть в других регионах). Но все-таки им придется посидеть пока на губительных для кармана каникулах.
А вот ветклиникам и нотариусам работать разрешили.
Мурманская областная нотариальная палата уже опубликовала график работы. Стоит обратить внимание, что время приема у нотариусов сокращено, например, кто-то будет работать всего четыре часа в день, также перед посещение необходимо предварительно записаться. При этом некоторые нотариальные конторы все-таки решили закрыть двери до конца апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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