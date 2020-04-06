2020-04-06T09:44:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Как во время нерабочего месяца в Мурманске будут работать нотариусы

Нотариусы вошли в перечень профессий, которые могут работать с 6 по 30 апреля
Мария ПАШЕНКОВА
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Нотариусы в Мурманской области будут работать по предварительной записи.Нотариусы в Мурманской области будут работать по предварительной записи.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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Правительство Мурманской области расширило перечень профессий, представители которых могут выйти на работу, несмотря на то, что президент объявил весь апрель нерабочим.

Как не ратовали представители малого и среднего бизнеса, в регионе все еще табу на их работу. Так, салоны красоты просили разрешить работать при условии наличия медицинской лицензии и соблюдения всех мер предосторожности (такая практика есть в других регионах). Но все-таки им придется посидеть пока на губительных для кармана каникулах.

А вот ветклиникам и нотариусам работать разрешили.

Мурманская областная нотариальная палата уже опубликовала график работы. Стоит обратить внимание, что время приема у нотариусов сокращено, например, кто-то будет работать всего четыре часа в день, также перед посещение необходимо предварительно записаться. При этом некоторые нотариальные конторы все-таки решили закрыть двери до конца апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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