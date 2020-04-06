Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Количество зараженных ниже прогнозируемого сценария»

6 Апр 2020 2020-04-06T09:13:06+03:00

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К концу воскресенья, 5 апреля, количество заболевших новой опасной коронавирусной инфекцией в Заполярье выросло до 18 человек, а тех, кому поставлен предварительны диагноз, - до 51. Обычных северян такой рост пугает, но в правительстве Мурманской области уверяют, что паниковать рано – все под контролем.

- Эти цифры ниже, чем прогнозируемый сценарий. Принятые ограничительные меры дают эффект. Но они все же немаленькие, - дал оценку ситуации губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Тот, кто еще не понял, что это не шутка, пусть посмотрит новости о ситуации с коронавирусом в западных странах.

Однако медицинские учреждения региона продолжают готовить к самому тяжелому сценарию, который по-прежнему нельзя исключать. Тем более, что среди северян есть те, кого больше заботит соблюдение их права на передвижение, а не спасение от коронавируса.

- Дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого из нас: начиная от простого гражданина и заканчивая работодателем. Если мы не будем соблюдать введенные ограничительные меры, то коронавирус может получить галопирующее распространение, с которым не справится ни одна система здравоохранения, - подчеркнул Андрей Чибис.

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