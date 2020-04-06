2020-04-06T10:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: весеннюю охоту хотят отменить

Ранее из-за коронавируса в Мурманской области запретили использование маломерных судов на водных объектах
Ника СВЕТЛОВА
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Вслед за рыбалкой в Мурманской области хотят запретить охоту.Вслед за рыбалкой в Мурманской области хотят запретить охоту.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Список причин, почему северяне могут в апреле выходить из дома, не так уж велик. И в него точно не входят рыбалка и охота, ведь даже поездка на дачу расценивается как нарушение режима обязательной самоизоляции.

В правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, за подписью Андрея Чибиса есть запрет на использование маломерных судов на водных объекта. Также по всем регионам разослали документ за подписью начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталия Молокова, в котором рекомендуется запретить любительскую рыбалку.

А на портале "Открытый электронный регион" появился проект постановления губернатора, в котором отменяется действие документа, устанавливающего сроки весенней охоты. Обсуждение продлится до 16 апреля.

Решение что об охоте, что о рыбалке, конечно, не популярно у северян. Ведь в апреле пойманная рыбка к столу - отличное подспорье для тех, чьи финансы поют романсы. Но как показала практика последних недель, именно рыбаки входят в число главных нарушителей режима самоизоляции - они едут на любимые клевые места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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